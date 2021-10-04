Ханты-Мансийск, 4 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (69 случаев), сообщает 4 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 184 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 4 октября в Югре зарегистрировано 75 927 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 72 150 человек, 1103 пациента с COVID-19 скончались.