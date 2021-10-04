Самара, 4 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Контроль за соблюдением масочного режима намерены усилить в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Tasnimnews.com Коронавирус в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона по недопущению распространению коронавируса.

Отмечается также, что руководство муниципалитетов рассматривает возможность вывода дополнительного транспорта на городские маршруты для уменьшения скопления людей в нем в часы пик. Также муниципалитеты прорабатывают с предприятиями вопрос по разграничению начала смен по времени, чтобы уменьшить поток людей в транспорте в такие часы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарцы требуют вернуть деньги за фитнес после анонса введения QR-кодов.