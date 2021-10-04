Техас, США, 4 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Актриса Дженнифер Лоуренс приняла участие в митинге за право женщин на аборт. Об этом 4 октября пишет издание «Газета.ru».

MTV International Дженнифер Лоуренс

По данным СМИ, на марше Лоуренс появилась со своей подругой, комиком Эми Шумер. «У меня нет матки, а она беременна, но мы здесь», — прокомментировала Шумер в своих соцсетях общую фотографию с актрисой.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Техасе (США) был принят закон, согласно которому женщины не могут прервать беременность, если у плода обнаружено сердцебиение. Исключением может являться только состояние здоровья матери — инцест и изнасилования не считаются причиной для аборта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года менеджеры Дженнифер Лоуренс подтвердили новость о беременности актрисы. Для артистки ребёнок станет первым.