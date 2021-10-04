Москва, 4 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent растет на 0,24%, поднимаясь до $79,47 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти

«Несмотря на то, что опубликованные 1 октября данные о количестве работающих буровых установок в США и Канаде в очередной раз продемонстрировали рост, нефтетрейдеры не спешат приступать к продажам.

Как и большинство промышленных металлов, нефть продолжает торговаться в плюсе. В то же время текущий уровень цен делает всё более перспективными месторождения с высокой себестоимостью добычи, а также альтернативные источники энергии, что сдерживает рост нефтяных котировок.

Сегодня трейдеры ожидают итогов заседания министров стран ОПЕК+. Большинство участников рынка не верит, что квоты будут снова увеличены.

Но вероятность сокращения добычи и вовсе невероятна, а сохранение объёмов уже заложено в текущие цены, так что ждать по результатам заседания сильных движений на рынке нефти не приходится.

Вероятно, до конца недели рынок найдет ещё повод для нового штурма рубежа $80 за баррель, но пока такого повода не просматривается. Выше $81 проходит долгосрочный нисходящий тренд мировых цен на нефть.

Несмотря на общее обесценивание доллара, чисто технически пробить эту планку наверх будет очень сложно. Но, возможно, на руку «быкам» сыграет продолжающийся рост газовых цен в Европе», — считает эксперт.

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