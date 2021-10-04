4 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 19:40 — REGNUM Информация о том, что ЦИК на заседании рассматривает возможность передачи депутатского мандата директора Театра наций Марии Ревякиной российскому актёру Владимиру Машкову, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Машков. Актер и режиссер Westpress Kaliningrad

"В думе пора сериалы снимать и спортивные соревнования устраивать», — считает Анастасия О.

Многие пользователи пришли к выводу, что засилье представителей спорта и деятелей культуры среди депутатов Государственной думы не приведёт ни к чему хорошему, ведь делами государства должны заниматься знающие специфику граждане, зарекомендовавшие себя хотя бы в производственной деятельности.

«Да уж. В Госдуме заседают депутаты без профильного образования, которые не могут быть хорошими специалистами. А потом удивляются идиотским законам. Актёр должен играть в кино, певец должен петь песни, а не заниматься государственными вопросами, да ещё и на таком высоком уровне. Безобразие полное!» — поделился своим мнением Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Госдуме по какой-то причине нет представителей простых профессий, которых среди российского народа достаточно много.

«Одни спортсмены да актёры в Государственной думе теперь заседают. Хоть бы один токарь или слесарь во власть пошёл, но нет, таким нельзя», — отмечает Илья Л.

Владимир Машков. Актер и режиссер Westpress Kaliningrad

«Журналисты, певцы, актёры, олигархи, спортсмены. Где в этом списке представители простого народа?» — задаётся вопросом Евгений С.

Часть людей считает, что лучше уж в Госдуме будут заседать спортсмены, певцы и актёры, иначе граждане, занимающиеся простыми профессиями, не смогут найти общий язык и превратят российский парламент в бедлам.

«Вы бы хотели видеть в думе дворников, продавцов, сантехников, водителей и слесарей? Хм… Не думаю, что это имело бы сколько-нибудь адекватный вариант. И не думаю, что подобная ситуация была бы намного лучше той, которая сложилась сейчас», — написал Евгений И.

Ряд пользователей указывают, что Машков в качестве депутата должен продвигать некие идеи и быть представителем определённого класса. Граждане пока не могут понять, чьи интересы собирается отстаивать известный актёр.

«Депутат — это представитель народа. Его задача — говорить от имени народа. Для этого он должен быть частью народа и понимать его чаяния. А от чьего имени может говорить лицедей Машков?» — пишет Ярослав Р.

«Что, а мужик он умный и с ценностями. По мне, он будет лучше очередного спортсмена во власти», — указывает Александр Ш.

Нашлись и те, кто отмечает, что передача депутатского мандата — очень некрасивый жест, ведь люди, отдавшие свой голос, выбирали совершенного другого человека.

«Мы голосовали за определённых людей! На каком основании во всех партиях передают вот так, без голосования, мандаты?!» — возмущается Лариса И.

«Как так? Чьи он наказы и просьбы будет выполнять, если его туда избиратели не выбирали? Как так можно? Не выдвинутый народом будет издавать указы народу — это уже перебор наглости. Машков, тебе самому не стыдно будет смотреть в глаза народу?» — обращается пользователь под псевдонимом Мы Правы.

Напомним, 4 октября появилась информация о том, что ЦИК на заседании рассматривает возможность передачи депутатского мандата директора Театра наций Марии Ревякиной российскому актёру Владимиру Машкову.