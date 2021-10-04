Москва, 4 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Москве из-за нарушения санитарных норм только за минувшие выходные были оштрафованы 34 крупных торговых центра, сообщил 4 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ столичный мэр заявил, что нужно ужесточать контроль за соблюдением санитарных правил, как это происходит в Москве по время роста заболеваемости.

«В последние выходные мы вынуждены были применить административные наказания к 34 крупными торговым центрам», — сказал он.

Собянин отметил, что сегодня контроль производиться «без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото‑ и видеорегистрации».