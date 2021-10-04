Тегеран, , 15:57 — REGNUM Тегеран находится в хороших отношениях и с Баку, и с Ереваном. Об этом 4 октября заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что сотрудничество Ирана с каждой из двух стран не противоречит отношениям с другой. Представитель иранского МИД также сообщили визит в Тегеран министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна был связан с расширением отношений между странами.

Журналисты попросили прокомментировать ранние заявления Тегерана о том, что на территории Азербайджана возле иранской границы якобы находятся террористы. Он ответил, что об этом в Иране заявляли с самого начала войны в Нагорном Карабахе и «направили отчеты друзьям в Баку».

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. Баку обвиняет Тегеран в отправках грузов в Нагорный Карабах. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с Азербайджаном начал проводить военные учения.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран начал военные учения возле границы с Азербайджаном