Ростов, Ярославская область, 4 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В посёлке Петровское Ростовского района Ярославской области ученицы средней школы пожаловались на то, что в женском туалете у кабинок нет дверей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Группа «Около Петровска» Вконтакте Туалет в Петровской школе

Свою просьбу школьницы оставили в паблике «Около Петровска»

«Мы, ученицы Петровской школы Ростовского района, хотим показать, какой у нас туалет. Ходить по своим делам сюда невозможно, всё на всеобщем обозрении. А еще у нас раз в месяц бывают критические дни, чувствуем себя унизительно в таких условиях. В любое время может зайти любой ребёнок, это очень постыдно. Просим поставить дверцы с защелками, что бы хоть как-то уединиться», — попросили школьницы.

В администрации школы корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что кабинки с дверями в школе тоже есть. На то, чтобы оснастить дверями все туалеты, у школы нет денег.

«У нас в этом же туалете есть отдельная комнатка для девочек. Да, это неправильно, что нет перегородок, да у нас есть сметы на 270 тысяч на установку перегородок, но это идеальный вариант. Комнатка на втором и третьем этаже есть. Вопрос уже решается. Ждём выделения денег», — рассказала директор школы Мария Сайдаль.

Остаётся только надеяться, что местные чиновники всё-таки найдут деньги на решение проблемы.