Тюмень, 4 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Тобольском городском суде состоялось первое заседание по уголовному делу депутата местной думы Олега Подковырова. Он обвиняется в четырёх эпизодах мошенничества, сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор

Подковырова обвиняют в махинациях со строительным мусором. Фирма ООО «Аргумент», которой он руководил, после сноса домов должна была передать мусор региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, оплатить его услуги и потом получить компенсацию. По данным следствия, ООО «Аргумент» компенсацию получило, но строительный мусор регоператору не передавало.

На данном этапе в суде допрошены три свидетеля обвинения. Подсудимый вину не признает. Очередное заседание суда назначено на 13 октября 2021 года.