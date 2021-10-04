Москва, 4 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Один из разработчиков перспективных солнечных батарей для космических аппаратов Марлен Каган ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Некролог опубликован 4 октября пресс-службой Роскосмоса.

Nasa.gov Российский модуль «Звезда» на МКС

Марлен Каган — советник генерального директора Научно-производственного предприятия (НПП) «Квант» по фотоэнергетике, доктор технических наук, профессор. Он активно участвовал в создании служебного модуля «Звезда» для Международной космической станции, а ранее — в разработке электрической батареи на основе кристаллического арсенида галлия.

«Именно на этих источниках тока работали автоматические межпланетные станции «Венера-1» и «Венера-2», первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1», — отметили в Роскосмосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября также стало известно о кончине одного из создателей космического корабля «Прогресс» Алексея Шумилина. Ему было 85 лет.

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