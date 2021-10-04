Выборг, Ленинградская область, 4 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Следователи Ленинградской области передали в суд дело 32-летнего жителя Выборга, который на протяжении десяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю близкую родственницу, а также снимал это на видео. Вскрыть совершенные им преступления в отношении девочки удалось после того, как он опубликовал в интернете интимные фотографии своей бывшей сожительницы. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

LMAP Жертва изнасилования

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней девочки удалось узнать только благодаря другому уголовному делу. 32-летний выборжец попал в поле зрения правоохранительных органов после заявления своей бывшей возлюбленной. Женщина пожаловалась, что мужчина опубликовал в интернете ее интимные фотографии.

Расследуя дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, правоохранительные органы обнаружили на компьютере мужчины не только фотографии из личного архива заявительницы, но и снимки малолетней девочки. Как выяснилось, мужчина долгое время растлевал родную племянницу. С шестилетнего возраста ребенка он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а как только девочке исполнилось восемь лет — насиловал ее. Все это время о противоправных действиях ребенок никому не рассказывал.

По данным СУ СКР по Ленобласти, преступления в отношении ребенка мужчина совершал на протяжении десяти лет — с 2007 по 2017 годы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.