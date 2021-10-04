Москва, 4 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,17%, подрастая до 72,85 рубля. Евро взлетает на 0,57%, превышая 84,77 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Пока откат российской валюты носит коррекционный характер — после серьезного укрепления вслед за ростом нефтяных цен трейдеры фиксируют прибыль.

Основные опасения для курса рубля связаны с опасениями новых подробностей от ФРС США по планам ужесточения монетарной политики, негативно сказывающимися на всех валютах развивающихся рынков и фондовых рынках, где инвесторы бегут от рисков.

Рынки ждут информации по количеству рабочих мест в США в сентябре, которая может усилить или ослабить эти опасения.

В то же время российский рынок акций смотрится довольно сильно, в первую очередь на волне обновления исторических максимумов акциями Газпрома.

Начало транзита газа по Турецкому потоку в Венгрию и Хорватию, вкупе с рекордными ценами на газ в Европе, взлетевшими выше $1200 за тысячу кубометров, сулят газовому гиганту, а значит, и бюджету высокие доходы. Это оказывает поддержку курсу национальной валюты», — пояснил эксперт.

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