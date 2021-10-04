Москва, , 15:53 — REGNUM Встреча министров иностранных дел, а также глав минобороны России и Египта в формате «2+2» может пройти в начале следующего года. Об этом 4 октября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Сергей Лавров и Самех Шукри МИД России

«Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны 2+2. Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил важность наращивать двустороннее взаимодействие России и Египта во всех областях и необходимость активной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 6 октября в Москве переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.