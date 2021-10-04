София, 4 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В ряде регионов Болгарии прошли памятные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения известной болгарской прорицательницы Ванги (Вангелии Пандевой Гуштеровой). Об этом сообщает БНР.

Пакко Ванга

Наиболее масштабные мероприятия состоялись в мемориальном комплексе в районе села Рупите (Благоевградская область Болгарии), где находится могила ясновидящей. Как сообщают местные СМИ, была отслужена церковная литургия и открыта выставка картин, посвященных Ванге. Помимо этого, в доме-музее В. Гуштеровой в городе Петрич открылась новая выставка, посвященная ее жизни.

«Можно по-разному относиться к деятельности Ванги, однако нельзя не признавать, что эта женщина является неотъемлемой частью истории и культуры Болгарии», — говорится в заявлении организаторов акции.

В. Гуштерова (1911 — 1996) была первым ребенком в семье крестьянина из Струмицы (ныне — город в Северной Македонии). В 12 лет в результате стихийного бедствия она ослепла, после чего, по легенде, приобрела дар предвидения. В последние 20 лет известная пророчица принимала посетителей в с. Рупите.