Москва, 4 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Общительными и компанейскими людьми считают себя 36% жителей России, среди граждан в возрасте старше 60 лет — 39%, среди 25−34 лет — 38%. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 4 октября ВЦИОМ.

ИА REGNUM Общение

Скорее склонны к одиночеству и замкнуты 11% респондентов, среди граждан старше 60 лет — 16%. Иногда хотят общаться, а иногда — побыть в одиночестве 50% граждан, среди людей 18−44 лет — 56%. За 15 лет доля общительных граждан уменьшилась на 9% (45% в 2006 г.), доля замкнутых — на 4% (15% в 2006 г.)

Больше всего доверяют родственникам из своего окружения 90% опрошенных. 81% доверяют друзьям, 49% — коллегам по работе, 33% — телевидению, 28% — кругу общения в интернете и 12% доверяют рекламе.

Телефонный опрос проведен 12 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, могут доверить самые сокровенные тайны и проблемы нескольким родственниками 47% жителей России, только одному близкому родственнику — 17%.

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