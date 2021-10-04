Джакарта, 4 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Правительство Джакарты готовит систему питьевого водоснабжения, чтобы жители Индонезии перестали использовать грунтовые воды, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта

Власти Индонезии подготовили два проекта: систему питьевого водоснабжения Джатилухур 1 и Кариан Серпонг. Власти намерены завершить эти проекты к 2024 году.

Проекты предусматривают очистку поверхностных вод для последующего потребления жителями. Воду можно брать из рек, озер или водохранилищ.

Использование грунтовых вод в Джакарте и ее окрестностях ведёт к проседанию земли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии пообещал построить дома примерно для 50 семей из племени Асмат в Папуа.