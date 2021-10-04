Нью-Дели, 4 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представит на авторынке Индии 7 октября Mercedes-Benz S-Class местной сборки. Об этом сообщает издание Autocar India.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz S-Class

Ожидается, что локализованный в Индии S-Class будет доступнее импортных моделей. Последний стоит на индийском рынке от 21 700 000 рупий (21,3 млн рублей).

По предварительной информации, стоимость S-Class индийской сборки составит от 17 500 000 индийских рупий (почти 17,12 млн рублей).

S-Class, собранный в Индии, лишиться некоторого оборудования. По предварительной информации, это может быть 12,8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, 12,3-дюймовый цифровой приборный дисплей, подсветка, автоматический климат-контроль и передние сиденья с электрическим приводом.

Кроме того, в список стандартного оборудования могут не попасть: система объемного звучания Burmester 4D и сенсорные экраны, которые устанавливаются для пассажиров задних сидений.

Ранее Mercedes-Benz представил в Австрии новый специальный внедорожник 464 G-Class для военных.

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