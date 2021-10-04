Кишинёв, , 15:43 — REGNUM Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил окружение президента республики Майи Санду в планах по отстранению его от должности. Это заявление он сделал 4 октября на брифинге.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам генпрокурора молдавские прокуроры совместно с Европолом расшифровали телефонные разговоры экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря с советником Санду — Владимиром Гаврилицей (бывшим мужем премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы). Советник якобы рекомендовал обвинить Партию социалистов Молдавии, при которой Стояногло стал генпрокурором, в досрочном освобождении из тюрьмы экс-премьера Владимира Филата.

«У меня нет причин ни юридических, ни моральных для отставки. Более того, всё что я делал до настоящего времени, было сделано согласно закону», — сказал Стояногло.

Он также обвинил парламентскую фракцию от правящей партии «Действие и солидарность» в поспешном принятии законопроектов, позволяющих упросить процедуру увольнения генпрокурора.

Напомним, парламент Молдавии принял поправки к закону «О прокуратуре» 24 августа. 3 сентября был опубликован соответствующий закон, подписанный Санду.

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