Тюмень, 4 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории села Верхний Ингал и деревни Онуфриево Исетского района. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Almrsal.com Птичий грипп

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 октября 2021 года.

Зоной наблюдения являются территории сёл Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района Тюменской области.

Напомним, ранее под карантинными зонами по птичьему гриппу стали сёла Червишево, Леваши, и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района.