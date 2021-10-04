Вашингтон, 4 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян, находящиеся в состоянии развода, поддерживают отношения друг с другом. Об этом 4 октября пишет издание «Газета.ru».

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

По данным СМИ, супругов заметили за ужином в ресторане в компании общих друзей. После встречи Кардашьян уехала на автомобиле, за рулём которого находился Уэст.

Ранее Ким Кардашьян поддержала Канье Уэста во время презентации его альбома Donda. Она вышла на сцену в свадебном платье, пока рэпер исполнял финальный трек No Child Left Behind.