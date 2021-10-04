Киев, , 15:42 — REGNUM Упоминание действующего президента Украины Владимира Зеленского в опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) материалах «досье Пандоры» наносит удар имиджу страны. Об этом 4 октября в ходе согласительного совета парламентских фракций заявил бывший глава государства Пётр Порошенко.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в стране денег совместно со своим бизнес-партнёром господином Коломойским», — заявил политик.

Порошенко указал на необходимость обсуждать международные преступления высшего руководства Украины и лично главы государства, при этом выразил уверенность, что расследовать появившуюся информацию в стране не будут, так как правоохранительные органы имеют конфликт интересов.

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«Я уверен, что это недопустимо», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября ICIJ опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В документах фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран. Так, в частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому приписывают регистрацию офшорной компании и вывод прибыли от зарубежного бизнеса через офшорные схемы.