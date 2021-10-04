Пермяка осудили за ущерб в 18,5 млн рублей компании и её клиентам
Пермь, 4 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Перми директора компании осудили за совершение 11 эпизодов неправомерного оборота средств платежей и девяти эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, мужчина возглавлял фирму, которая осуществляла услуги по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов. В 2018 году пермяк из корыстных соображений начал незаконно обналичивать деньги компании. При этом злоумышленник использовал расчетный счет своей супруги. Таким образом было похищено более 3 млн рублей. Также за счет денежного фонда фирмы директор незаконно приобрел автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей.
В результате противоправных действий начальника на счетах фирмы образовался кассовый разрыв. Ликвидировать его директор решил с помощью махинаций при проведении торгов. Обманным путем он получал задатки от предпринимателей и физических лиц, желающих принять участие в торгах по продаже арестованного имущества, которые в последствии не возвращал. Жертвами преступлений стали 11 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в более чем 11 млн рублей.
Глава фирмы приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.