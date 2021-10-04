Пермь, 4 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Перми директора компании осудили за совершение 11 эпизодов неправомерного оборота средств платежей и девяти эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По данным ведомства, мужчина возглавлял фирму, которая осуществляла услуги по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов. В 2018 году пермяк из корыстных соображений начал незаконно обналичивать деньги компании. При этом злоумышленник использовал расчетный счет своей супруги. Таким образом было похищено более 3 млн рублей. Также за счет денежного фонда фирмы директор незаконно приобрел автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей.

В результате противоправных действий начальника на счетах фирмы образовался кассовый разрыв. Ликвидировать его директор решил с помощью махинаций при проведении торгов. Обманным путем он получал задатки от предпринимателей и физических лиц, желающих принять участие в торгах по продаже арестованного имущества, которые в последствии не возвращал. Жертвами преступлений стали 11 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в более чем 11 млн рублей.

Глава фирмы приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.