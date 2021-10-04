Москва, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с международным Днём врача. Сейчас медикам приходится трудиться в сложных условиях, заявил Мишустин 4 октября на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мишустин Пресс-служба правительства России

Глава правительства напомнил, что в России медиков традиционно поздравляют летом. Вместе с тем, по его мнению, благодарить их следует как можно чаще.

«Мы ценим и уважаем ваш самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь», — сказал Мишустин.

Он поблагодарил медиков за выбор жизненного пути, связанного со спасением людей, и пожелал им крепкого здоровья и успехов.

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