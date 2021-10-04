Москва, 4 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В краткосрочном периоде падающий тренд фунта стерлингов сохранится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что Банк России увеличил долю фунта стерлингов в международных резервах России.

Фунты стерлингов

«Фунт стерлингов входит в десятку наиболее устойчивых валют мира, — сказала Воронкова. — Его неординарная волатильность последнего времени обусловлена проблемами восстановления британской экономики в постковидный период из-за некоторых все еще имеющих место ограничений. Судя по принимаемым правительственным мерам, Великобритания в среднесрочной перспективе сможет стабилизировать экономическую ситуацию, что позитивно скажется на динамике национальной валюты. Но на краткосрочном временном отрезке падающий тренд фунта стерлингов сохранится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, стоит ли РФ наращивать долю юаня в международных резервах России.