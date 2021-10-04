Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день ревакцинацию от COVID-19 прошли около 1,8 млн жителей России. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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"Вакцинацию повторную (от нового заболевания — ред.) прошло где-то 1 миллион 800 тысяч человек, повторно привились», — сказал он.

При этом кампания по повторной вакцинации от COVID-19 в России стартовала 30 июня нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременной вакцинации от гриппа и от COVID-19 являются обнадеживающими.