Москва, 4 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Рост стоимости международных резервов России связан с подорожанием золота в последние годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, отвечая на вопрос о том, правильно ли поступает Центробанк РФ, увеличивая долю золота и юаня в международных резервах России.

Vestiprim.ru Юань

«Золото представляет собой традиционный способ сбережений в период экономической нестабильности, — сказала Воронкова. — Россия осуществляла закупки золота в условиях выгодной для этого рыночной конъюнктуры. И во многом рост стоимости международных резервов России связан с переоценкой золота по мере роста цен на него в последние годы. Золотые резервы России находятся в хранилищах мегарегулятора, что повышает надежность этого элемента международных резервов государства».

При этом она обратила внимание на то, что золото для международных резервов Банк России закупает в основном у российских компаний, что можно рассматривать как способ поддержки развития приоритетной для экономики страны сферы. Кроме того, Воронкова подчеркнула, что политика дедолларизации Банка России вполне адекватна структуре внешней торговли России.

«Учитывая, что Китай — ведущий торговый партнер нашей страны и его доля во внешнеторговом обороте России составляет почти 18%, увеличение юаня в международных резервах России позволяет снизить валютные риски во взаимной торговле между нашими странами», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, политика Банка России на снижение доли доллара в международных резервах обусловлена геополитическими рисками.