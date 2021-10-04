Москва, , 15:37 — REGNUM Переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном проведёт 6 октября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров Mid.ru

«6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эта встреч будет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран и отмечается, что последний раз главы МИД России и Ирана общались по телефону 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата.