Новосибирск, 4 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Новосибирске за девять месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 882 тыс. 822 кв. м. жилья (111% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 796 тыс. 54 кв. м.). Об этом сообщило управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

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«80 объектов (14 093 квартиры, 751 тыс. 109 кв. метров.) — доля многоквартирных жилых домов. Семь жилых зданий (263 квартиры, 14 928 кв. метров.) относятся к категории малоэтажного строительства», — уточнили в управлении.

Отмечается, что активнее всего многоэтажные жилые дома возводятся в Калининском районе — 18 домов (127 тыс. 610 кв. м.).