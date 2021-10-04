Москва, 4 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Политика Банка России на снижение доли доллара в международных резервах обусловлена геополитическими рисками, с которыми сталкивается сегодня Российская Федерация на международном финансовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что Банк России снизил долю евро и доллара в международных резервах РФ в пользу золота, юаня и фунта стерлингов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«С учетом действующих антироссийских санкций прежде всего это риск замораживания государственных средств, размещенных в долларовых активах, — сказала Воронкова. — Поэтому все более значимыми приоритетами управления международными резервами РФ становятся их ликвидность и надежность, нежели доходность от их размещения».

При этом она подчеркнула, что изменение валютной структуры международных резервов РФ и доли золота в них происходит не только в связи с изменением объемных показателей каждой позиции внешних государственных активов, но также и под влиянием их ценовой динамики.

«Так, в общее изменение стоимости международных резервов в 2020 году, которое составило 28,9%, решающий вклад внесли изменение цен на золото (на +26,7%) и изменение курсов иностранных валют (+22,6%), что соответствующим образом сказалось на структуре российских международных резервов», — уточнила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 24 сентября составил 617,9 млрд долларов.