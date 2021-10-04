Москва, 4 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Могут доверить самые сокровенные тайны и проблемы нескольким родственниками 47% жителей России, только одному близкому родственнику — 17%. От пяти до десяти родственников, с которыми можно поделиться у 21%, приводит данные ВЦИОМ.

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Среди друзей 41% граждан имеют несколько человек, которым они могут доверить самое сокровенное. 20% имеют только одного такого друга, 14% — от пяти до десяти, 7% — более десяти человек, а 19% — ни одного.

Никогда не стали бы делиться сокровенными проблемами с малознакомыми людьми 66% опрошенных. По мнению 24%, это возможно только в самых исключительных случаях. Иногда возникает такое желание у 10%.

Опрос по телефону проведен 12 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самая насущная проблема для жителей России — высокие цены на услуги ЖКХ, считает почти половина опрошенных (46%).

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