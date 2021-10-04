Москва, 4 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Мировой рынок криптовалют будет трансформироваться не только благодаря появлению на нем все большего количества государственных цифровых валют, но и качественно новой инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта

«В частности одна крупная американская компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций, уже разработала универсальный платежный канал, который будет обеспечивать безопасный и быстрый перевод цифровых валют. Другими словами, по мере увеличения сети государственных криптовалют данные платформы будут универсальным устройством, которое позволит совершать платежи в цифровой валюте между ЦБ, различными предприятиями и рядовыми гражданами без каких-либо преград и дополнительных усилий», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запрет биткоина в КНР стимулировал китайских инвесторов перебраться в другие страны.