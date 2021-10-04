Москва, 4 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Биткоин остается высокодоходным активом, который в краткосрочном периоде может приносить высокие прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала тот факт, что биткоин подорожал на три тысячи долларов.

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«В рамках нарастающего государственного регулирования рынка децентрализованных криптовалют, перспектива биткоина как средства накопления достаточно туманна, — сказала Скрыль. — В то же время он остаётся высокодоходным активом, который в краткосрочном периоде может приносить высокие прибыли. Вот и сейчас мы наблюдаем очередной виток роста котировок биткоина, когда рисковые инвесторы хотят успеть в последний вагон уходящего поезда и сорвать большой куш».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сентябрь подтвердил статус одного из наихудших по динамике месяцев года для криптовалютного рынка.