Владивосток, 4 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Рижское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Игра в хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающий Лукаш Радил и защитник Оскар Цибульскис. У «Адмирала» отличился форвард Владислав Ушенин.

На сегодняшний день «Динамо» занимает 16-е место в КХЛ, на счету команды 12 очков. «Адмирал» идёт на 24-м месте с восемью очками.

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