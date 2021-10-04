Москва, 4 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Августовское снижение безработицы в РФ до 4,4% носит сезонный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала соответствующие данные Росстата.

Безработица +

«Снижение безработицы до 4,4% — нормальное явление для данного периода, — сказала эксперт. — Ежегодно в сентябре увеличивается численность трудоустроенных. Работодатели после летних отпусков активнее набирают работников, да и соискатели прибавляют усилия в поиске работы. Такое же явление мы можем наблюдать и в феврале».

По ее словам, существенно показатель безработицы может снизиться только в случае заполнения жителями РФ рабочих мест, которые ранее занимали мигранты.

«Но эти рабочие места малопривлекательны. Жители РФ давят на рынок зарплатными ожиданиями. Дальнейшее снижение безработицы маловероятно», — сказала Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в августе 2021 года снизился до 4,4% от экономически активного населения, что является самым низким показателем с августа 2019 года.