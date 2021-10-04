Мадрид, 4 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Общество Испании находится в долгу перед жертвами Гражданской войны и их семьями, поскольку таких людей попросту пытались вычеркнуть из истории. Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявил кинорежиссёр Педро Альмодовар.

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«Испанское общество в долгу перед жертвами войны и их семьями, поскольку пыталось вычеркнуть их из истории. Это проблема, которая должна выходить за рамки политических пристрастий. Когда вы видите свидетельства людей, которые ищут своих родителей, бабушек и дедушек, вы замечаете все, кроме гнева или мести», — сказал Альмодовар.

Он напомнил, что в 2014 году в страну приехали представители ООН, и они «были шокированы тем, что предыдущие поколения предпочли патологическое молчание»: «Именно правнуки ищут своих родственников. С принятием в июле Закона о демократической памяти все это будет исправлено».

Альмодовар отметил, что такие вопросы, как ситуация с Долиной Павших и передача ситуации с могилами в ведение администрации, были решены благодаря «частным инициативам, неправительственным организациям, археологам, которые работают бесплатно»: «И даже несмотря на это, ещё около ста тысяч трупов должны быть найдены».