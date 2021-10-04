Москва, 4 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Судя по мировой конъюнктуре, углеводороды продолжат дорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз Bank of America о том, что нефть может подорожать выше ста долларов за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как показывает практика, переход к «зеленой» экономике сопровождается бурным ростом цен на углеводороды. Это касается не только нефти, но и газа. И судя по общемировой конъюнктуре, в ближайшее время тенденции роста продолжатся, — сказал Каленов. — Несмотря на активно распространяющуюся четвертую волну коронавируса, мир уже в достаточной степени адаптировался к нему и научился противодействовать. Экономики многих государств постепенно восстанавливаются, объемы производства растут. Углеводороды, в первую очередь нефть и ее элементы, используются для производства большого количества различной продукции либо как энергоресурсы, либо как сырье».

Каленов отметил, что, несмотря на послабление ограничений, всё еще продолжают действовать договоренности ОПЕК+.

«Пока спрос опережает предложение, напряженная ситуация с ценами на энергоносители будет сохраняться», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефтяные котировки завершили торги 1 октября на позитивной ноте, немного не дойдя до 80 долларов за баррель.