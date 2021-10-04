Белград, , 21:18 — REGNUM Проект Open Balkan не заслужил, чтобы его критиковали и оспаривали. Такое мнение высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич 4 октября, обращаясь к участникам Белградского экономического форума.

Ивица Дачич Archive.government.ru

Представляя проекты региональной интеграции с участием Сербии, Дачич призвал участников форума поддержать инициативу Open Balkan. От подчеркнул, что она нацелена на укрепление экономических связей между входящими в неё странами.

По словам Дачича, соглашение о формировании единой экономической зоны, которое подписали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев устраняет «ненужные и вредоносные барьеры».

«Еще когда я был министром внутренних дел Сербии, я считал немыслимым то, что, например, люди могут приехать из Финляндии или Литвы только с внутренним паспортом, а мы, которые жили вместе в одном государстве, строим разные барьеры. Пока не окажемся в Шенгене, мы может найти способ для устранения внутренних преград», — процитировало агентство «Танюг» слова Дачича.

Напомним, что ранее сепаратистское правительство в Приштине отказалось от участия в проекте Open Balkan. Премьер-министр Косово Альбин Курти считает, что это региональное объединение только отдалит страны региона от достижения стратегической цели — вступления в ЕС.