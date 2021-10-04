Москва, 4 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Оборот российской розничной торговли, скорее всего, сохранит положительную динамику до конца года, но в 2022 году ретейлеры могут столкнуться с проблемой недостатка платёжеспособного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что оборот розничной торговли в РФ в августе 2021 года вырос больше чем на 5%.

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«Августовский рост розничной торговли был стимулирован социальной поддержкой семей с детьми школьного возраста, которая заключалась в единовременных выплатах по 10 тысяч рублей накануне учебного года. У этой меры был двойственный эффект. Она поддержала платёжеспособность населения, чем подстегнула спрос, но, как следствие, способствовала разгону инфляции из-за повышения спроса при сохранении того же уровня предложения, — сказала Прикладова. — При этом речь идёт не только о сегменте детской одежды и канцелярских товаров, так как свободные денежные средства могли распределяться по всем секторам розничной торговли».

Кроме того, по ее словам, на глобальном уровне складывается неблагоприятная ситуация с точки зрения ценообразования.

«В частности это касается подорожания энергоносителей, что оборачивается ростом себестоимости производства. В том числе в азиатском регионе, который является основным поставщиком потребительских товаров на мировой рынок. На фоне роста себестоимости производства и удорожания международных перевозок груза цены на импортные товары, вероятнее всего, будут увеличиваться», — сказала Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оборот предприятий общественного питания в России в августе вырос на 18,2% в годовом выражении и составил 164,1 млрд рублей.