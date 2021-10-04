Ярославль, 4 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Жители Ярославской области жалуются в социальных сетях на то, что им трудно попасть на приём ко врачу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Например, жительница Ярославля Мария Бочкарёва вызвала врача 21 сентября, подозревая у себя симптомы заболевания COVID-19.

«Взял ПЦР-тест и выдал распечатанную бумажку со списком лекарств. На этом помощь закончилась! Две недели со мной никто не связывается, а я не могу дозвониться до регистратуры. В пятницу трубку сняли, сказали, что в этот же день врач позвонит. Видимо пятница затянулась», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Мария.

Отрицательный результат теста пришёл через портал Госуслуг. Связаться с больницей не выходит до сих пор.

«В регистратуру не дозвониться. Уже который раз: висишь по 15 минут на проводе, потом скидывают. А бывает и раньше звонок завершают. Получается, что сейчас надо тащиться лично даже для записи к специалисту, имя которого неизвестно, стоять в очереди с заболевшими. Классные меры приняты, ковид точно не пройдёт!», — негодует девушка.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области признали, что поликлиники города перегружены.

«При поликлинике организован фильтр-бокс для болеющих пациентов. Если нет возможности дозвониться до регистратуры, а объективно сейчас, действительно, колл-центры поликлиник перегружены, то можно прийти в фильтр-бокс и обратиться за помощью туда. В поликлиниках ЦГБ такие фильтр-боксы так же организованы и работают», — пояснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Также в социальных сетях люди жалуются и на увеличившееся время ожидания машин Скорой помощи. Напомним, ранее заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин заявил о том, что в области началась четвёртая волна коронавируса. Ситуация с эпидемией в регионе неблагоприятная, растёт число пациентов ковид-отделений.

Власти и врачи призывают жителей области пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим в общественных местах.