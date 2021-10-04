Ярославцы жалуются на сложности с получением медпомощи
Ярославль, 4 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Жители Ярославской области жалуются в социальных сетях на то, что им трудно попасть на приём ко врачу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Например, жительница Ярославля Мария Бочкарёва вызвала врача 21 сентября, подозревая у себя симптомы заболевания COVID-19.
Отрицательный результат теста пришёл через портал Госуслуг. Связаться с больницей не выходит до сих пор.
В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области признали, что поликлиники города перегружены.
Также в социальных сетях люди жалуются и на увеличившееся время ожидания машин Скорой помощи. Напомним, ранее заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин заявил о том, что в области началась четвёртая волна коронавируса. Ситуация с эпидемией в регионе неблагоприятная, растёт число пациентов ковид-отделений.
Власти и врачи призывают жителей области пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим в общественных местах.