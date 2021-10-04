Москва, 4 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Рост ключевой ставки Банка России до 7,5% к концу 2021 года вполне возможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Исходя из модели поведения Банка России, рост ключевой ставки до 7,5% к концу 2021 года вполне возможен. Позитивные последствия повышения ключевой ставки будут заметны для вкладчиков, так как банки начнут поднимать ставки по депозитам пропорционально росту ключевой ставки ЦБ. Негативные последствия: станет сложнее рефинансировать накопленный долг», — сказал Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году ключевая ставка Банка России в отдельные моменты может превысить 7%.