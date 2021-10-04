Киев, , 15:28 — REGNUM Власти Украины должны быть открытыми и не изменять своим принципам в реагировании на офшорный скандал, в котором фигурирует президент Владимир Зеленский и его окружение. Об этом 4 октября заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков Gov.ua

«Что касается тех или иных офшорных компаний — мне не корректно будет комментировать. Я считаю, что власть должна быть максимально открытой и на марше менять свои позиции и принципы не стоит», — сказал Разумков на брифинге.

По его словам, ранее он разговаривал с Зеленским о наличии офшоров, подобной информацией о связи президента с такими компаниями, он не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября международный консорциум журналистов опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. Если верить публикации, американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда за последние годы были переведены десятки миллионов долларов.

Всего в так называемом «досье Пандоры» фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран. В частности, по данным ICIJ, чешский премьер-министр Андрей Бабиш через офшорные схемы приобрёл замок на юге Франции за $22 млн, а родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева, напротив, продали недвижимость в Великобритании на 400 млн фунтов стерлингов.