Москва, 4 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Решение российских властей об освобождении от уплаты НДС общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год выглядит вполне обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

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«В чем суть налоговых преференций по НДС для субъектов МСП, занятых в сфере общественного питания? Здесь стоит выделить два ключевых момента, — сказал Засько. — Во-первых, государственная налоговая поддержка отрасли, а речь в данном случае необходимо вести именно об отрасли вследствие того, что в сегменте общепита с выручкой до 2 млрд рублей занята большая часть отраслевых работников по России в целом. Во-вторых, налоговая декриминализация. Не секрет, что, работая с наличными средствами, в ряде случаев бизнес не отражал в полной мере получаемую выручку в целях занижения оборотов».

По его словам, почти каждый житель РФ сталкивался с ситуацией, когда в той или иной точке общепита «внезапно» переставали работать платежные терминалы и официанты просили оплату онлайн-переводом на счет какого-либо физического лица.

«Кроме того, значительная часть субъектов МСП в сфере общественного питания и так не уплачивала НДС вследствие применения специальных налоговых режимов, — сказал Засько. — Поэтому решение об освобождении от уплаты НДС общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год выглядит вполне обоснованно — при минимальных выпадающих бюджетных доходах государство формирует меры налоговой поддержки малого бизнеса наряду со стимулами легализации оборотов».

При этом он подчеркнул, что рассматриваемая преференция, по сути, начнет действовать с 2022 года.

«Соответственно, по итогам 2022 года можно будет полноценно проанализировать действие льготы и принимать необходимые корректирующие решения», — уточнил Засько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ предприятия общепита с годовым оборотом до 2 млрд рублей освободят от уплаты НДС, то это позволит им увеличить товарооборот.