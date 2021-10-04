Москва, 4 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы программирует Россию на отставание от лидеров мировой экономики, считает председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Авторы бюджета либо не читали, либо сознательно игнорируют Стратегию национальной безопасности РФ, где на первом месте среди приоритетов стоит благосостояние населения. Бедность россиян — главная угроза для нашей страны, а проект бюджета только усугубляет эту угрозу. Он не создает условий для развития, а программирует дальнейшее отставание от лидеров мировой экономики», — отметил Миронов.

По его словам, сейчас в рамках текущего дефицитного бюджета на социальную сферу тратится больше.

«В чем тогда смысл профицита в 1,3 трлн рублей, который заложен в проекте бюджета на будущий год? У нас сейчас в кубышке ФНБ больше 14 трлн, триллион из бюджета Минфин не удосужился израсходовать. Куда еще экономить? Как нам двигаться вперед, если государство все больше забирает и все меньше отдает?» — возмущен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2022−2024 годы правительство РФ внесло в Госдуму. Планируется, что первое чтение состоится в конце октября.