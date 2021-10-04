Бузулук, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту мошенничества при реализации нацпроекта по благоустройству сквера в Бузулуке возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Благоустройство

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при обустройстве парка подрядчик внес ложную информацию о благоустройстве и получил в рамках договора свыше 144 тыс. рублей за фактически невыполненные работы.

По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, что случай мошенничества при осуществлении работ по городскому благоустройству не является единичным. Летом 2021 года в Соль-Илецке директора компании обвинили в завышении объема работ и их стоимости при обустройстве сквера.