Москва, 4 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Исполнитель Прохор Шаляпин приобрёл дачу в Подмосковье, пока его супруга, предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис, находилась в коме. Об этом 4 октября сообщает издание Woman Journal, ссылаясь на слова друга бизнесвумен.

Скриншот с YouTube Прохор Шаляпин

Как отмечает издание, артист планировал показать покупку после того, как Дэвис поправится. «На даче Прохор Шаляпин хотел коротать дни и ночи с супругой», — объяснил инсайдер. Стоимость участка неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что 1 октября 2021 года друг семьи Шаляпина, актёр Георгий Кирьянов, сообщил о смерти Татьяны Клаудии Дэвис от коронавируса. Прохор Шаляпин и предпринимательница успели прожить в браке всего два месяца.