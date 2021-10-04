Калуга, 4 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Калужской области за последние недели отмечается рост числа больных дельта-штаммом COVID-19. С этим штаммом болезнь протекает с серьёзными осложнениями не только у взрослых, но и у детей. Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения области Илью Совакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По наблюдениям медиков, среди госпитализированных практически нет пациентов, которые привились. Врачи призывают вакцинироваться, так как это единственный способ защиты от COVID-19.

«В регионе планируется привить от ковида более 650 тыс. взрослого населения. Первым компонентом уже привито 303 тыс. 524 человека, закончили вакцинацию — 284 тыс. 824 человека. Сегодня в регион поступило ещё 5 тыс. 670 доз вакцины от COVID-19», — отметил Илья Соваков.