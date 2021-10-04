Амман, 4 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Недвижимостью в США и Великобритании располагает король Иордании Абдалла II, это не новая и не секретная информация. Об этом говорится в заявлении канцелярии иорданского монарха, опубликованном 4 октября.

Kremlin.ru Абдалла II

В канцелярии короля прокомментировали публикацию Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в соответствии с которой Абдалла II фигурирует в «досье Пандоры» как обладатель элитной недвижимости, купленной через офшорные компании.

«Король обладает рядом квартир и домов в США и Великобритании, и это не новая информация и не секрет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что король пользуется этой недвижимостью во время официальных визитов или для приёма официальных гостей. Что касается данных досье, то их неверно интерпретировали. В действительности король из личных соображений не афиширует владение недвижимым имуществом.

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