Берн, 4 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Публикации в средствах массовой информации о том, что глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала якобы собирается уйти в отставку не соответствуют действительности. Об этом 4 октября на пресс-конференции заявила сама Оконджо-Ивеала.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«Это фейковые новости, это всё, что я хочу сказать», — отметила она, добавив, что ей нравится её работа.

«Мы только начинаем работать над 12-й Министерской конференцией, так что давайте не будем тратить много энергии на фейковые новости», — посоветовала глава ВТО.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на пять торговых источников сообщило, что всего через семь месяцев пребывания на посту генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала всё больше разочаровывается в работе организации и высказала идею уйти в отставку, если её не удастся добиться прогресса по важнейшим переговорным процессам в ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора ВТО была утверждена генсоветом Всемирной торговой организации (ВТО) в середине февраля 2021 года. Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО. Полномочия нынешнего главы организации истекают 31 августа 2025 года.