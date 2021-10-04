Ещё трое жителей Марий Эл скончались от COVID-19
Йошкар-Ола, 4 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум.
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 605 человек.
Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 4 октября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 954 случаев.