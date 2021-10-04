Йошкар-Ола, 4 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум.

В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 605 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 4 октября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 954 случаев.