Самара, , 15:20 — REGNUM Временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Игорь Андреев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Чиновник Bryansktoday.ru

Ранее пост министра имущественных отношений Самарской области занимал Сергей Черепанов. Он работал на этой должности с 2018 года. Его уход никак не комментируют в пресс-службе правительства региона.

«Врио министра назначен Андреев», — подтвердили в пресс-службе.

По информации некоторых СМИ, Черепанов написал заявление об увольнении по собственному желанию.